قرقاش: تبرير الهجوم الإرهابي على أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض

رأى وزير ​الدولة​ الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​ ان "الهجوم على ​أرامكو​ في ​السعودية​ تصعيد خطير".

كما اعتبر ان "تبرير الهجوم الإرهابي وغير المسبوق على أرامكو من باب تطورات حرب ​اليمن​ مرفوض تماما"، مشددا على ان "الموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها".

وكانت جماعة ​انصار الله​ في اليمن، قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات استهدفت شركة أرامكو السعودية العملاقة لإنتاج ​النفط​، وقالت إنها استخدمت 10 طائرات مسيرة. وحذرت من المزيد من الهجمات.

وفي السابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب جهوزية بلاده للرد عسكريا على الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط في السعودية، لكنه ربط ذلك بحصول ​واشنطن​ على معلومات من ​الرياض​ بشأن من تعتقد أنه مسؤول عن الهجوم.