فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة الإسرائيلية

فتحت صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة الإسرائيلية أمام 6,4 مليون ناخب، وتغلق في تمام الساعة العاشرة مساء في معظم المناطق.
وستصدر النتائج الأولية التي تعتمد على استطلاعات الخروج بعد إغلاق صناديق الاقتراع مباشرة، بينما تعلن النتائج الرسمية الأربعاء.
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