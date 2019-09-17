اليوم.. مباحثات بين وزيري خارجية مصر وفرنسا في قصر التحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): يلتقي سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، اليوم الثلاثاء، مع جان-إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، في قصر التحرير. ويعقب اللقاء بين الوزيرين مؤتمر صحفي مشترك.

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