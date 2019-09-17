بـ1000 دولار.. "جوجل" تطلق حقيبة ظهر ذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - ماونتن فيو- (د ب أ):
أعلنت شركة جوجل، إطلاق حقيبة ظهر ذكية بالتعاون مع شركة "إيف سان لوران" تحمل العلامة Jacquard، التي تجعل الملابس والإكسسوارات ذكية.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن حقيبة الظهر الذكية Cit-e تمتاز بعلامة Jacquard المدمجة في حزام الكتف الأيسر لحقيبة الظهر، ويتصل الجزء المزود بشريحة مع تطبيق جوجل Jacquard عن طريق تقنية البلوتوث.
وتدعم هذه العلامة العديد من الإيماءات؛ حيث يمكن المسح عليها لأعلى أو لأسفل أو القيام بالنقر المزدوج، ويتم تنفيذ هذه الإيماءات على حزام الكتف مباشرة، من أجل القيام بالوظائف المختلفة والتواصل مع المساعد الصوتي جوجل Assistant.
ويمكن للمستخدم استعمال وظيفة My-Day لاستدعاء بيانات الطقس ومدخلات التقويم على الهاتف الذكي، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل كاميرا الهاتف الذكي عن طريق الإيماءات أيضًا.
وأعلنت جوجل أن حقيبة الظهر Cit-e الجديدة تتوفر في متجر إيف سان لوران بسعر يبلغ 995 دولارًا أمريكيًا.
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