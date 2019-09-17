ترامب: التوقيت "غير مناسب" لزيارة بيونج يانج

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه على الأرجح غير مستعد لزيارة كوريا الشمالية.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض "لا أعتقد أنني مستعد للزيارة"، مشيراً إلى أن هناك الكثير من العمل للقيام به في هذا الصدد.

وتابع ترامب قائلاً " أود أن أفعل ذلك في وقت لاحق في المستقبل".

وكانت وزارة خارجية كوريا الشمالية قد ذكرت في وقت سابق، أن مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن نزع السلاح النووي قد تحدث "في غضون أسابيع قليلة".

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن كوريا الشمالية تريد إجراء محادثات بشأن برنامجها النووي، شريطة تقديم ضمانات أمنية من الولايات المتحدة.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد التقيا ثلاث مرات لإجراء محادثات، لكنهما فشلا في إبرام أي اتفاقات ملموسة بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.