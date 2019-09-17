البحرين: نقف مع كل ما يحفظ أمن السعودية

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تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وعبّر الملك حمد بن عيسى خلال الاتصال عن إدانته للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مؤكداً وقوف البحرين مع المملكة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.

وتلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وعبر ولي عهد الكويت خلال الاتصال عن إدانته للعمل التخريبي الذي استهدف معملين لأرامكو السعودية في بقيق وخريص، مؤكداً تضامن الكويت مع المملكة في مواجهة هذه الهجمات.

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وفي اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن التهديدات الإيرانية ليست موجهة ضد المملكة فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.

وأكد إسبر خلال الاتصال دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداء على المنشآت النفطية، مشيرا إلى أن واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على المملكة.

المصدر وكالات