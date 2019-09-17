بد انتخابات الكنيست والمشتركة تنطلق لرفع نسبة التصويت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - افتتحت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، صناديق الاقتراع في جميع أنحاء البلاد لانتخابات الكنيست الـ22، وذلك للمرة الثانية خلال 5 أشهر، إذ شهدت البلاد في نيسان/أبريل الماضي، انتخابات لم يتمكن عقب نتائجها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو من تشكيل ائتلاف حكومي.

وتشارك 29 قائمة بالسباق الانتخابي الذي يأتي على وقع احتدام المنافسة بين معسكري اليمن والمركز وخوض الأحزاب العربية الانتخابات ضمن قائمة مشتركة، إذ تستمر عملية التصويت حتى الساعة العاشرة ليلا.

وتشير استطلاعات الرأي العام بين العرب، إلى ارتفاع متوقع في نسبة التصويت لانتخابات الكنيست مع تشكيل القائمة المشتركة، مقارنة مع الانتخابات الماضية التي سجلت نسبة تصويت منخفضة وصلت لنحو 45%، بسبب خوض الانتخابات بقائمتين، علما أن نسبة التصويت بصفوف المواطنين العرب بلغت في انتخابات 2015 مع إطلاق القامة المشتركة حوالي 64%.

وفي الجانب الإسرائيلي، تشتد المنافسة بين حزب الليكود برئاسة بنيامين، وقائمة "كاحول-لافان" برئاسة بيني غانتس، مع تساوي عدد المقاعد بين الحزبين بحسب استطلاعات الرأي.

وتنافس القوائم والأحزاب على أصوات حوالي 6394000 صاحب حق اقتراع منهم نحو مليون مصوت عرب، ويبلغ عدد صناديق الاقتراع 10788 صندوقا، وخلال اليوم، سيقوم حوالي 3000 مفتش من اللجنة المركزية للانتخابات بجولة في صناديق الاقتراع، فيما سيؤمن حوالي 19000 شرطي سير يوم الانتخابات في البلاد.

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وبحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية، فإن عدد أصحاب حق الاقتراع ارتفع بحوالي 0.8% ، حيث انضم لسجل الناخبين أكثر من 50 ألف شخص، وذلك مقارنة مع انتخابات الكنيست الـ21 التي جرت في شهر نيسان الماضي.

ووفقا لمعطيات دائرة الإحصاء المركزية، فإن 97% من أصحاب حق الاقتراع المقيمين في البلاد هم من اليهود، و16% من المواطنين العرب، و5% أشخاص بدون تصنيف ديني، الذين غالبيتهم من القادمين الجدد الذين ينتمون لعائلات غير مسجلة على أنها يهودية في سجل السكان.

وتظهر المعطيات أن حوالي 14% من أصحاب حق الاقتراع هم بجيل أقل من 24 عاما، و30% منهم بجيل 25 عاما إلى 39 عاما، بينما تبلغ نسبة أصحاب حق الاقتراع من أبناء جيل 40 عاما إلى 59 عاما 31%، وحوالي ربع أصحاب حق الاقتراع أعمارهم 60 عاما فما فوق.