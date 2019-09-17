حالة الطقس: أجواء صيفية حارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيا نهار اليوم الثلاثاء، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتكون الأجواء صيفية حارة نسبيا في وقت الظهيرة، وتكون ومنعشة ولطيفة في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.

في يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو حارا إلى شديد الحرارة في كافة المناطق خاصة في المناطق المنخفضة والأغوار. الحرارة في هذا اليوم ستكون أعلى من المعدل السنوي بحوالي 4 درجات مئوية.

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الجرارة، يوم الخميس، مع بقاء الجو حارا نسبيا في ساعات الظهيرة في مختلف المناطق وخاصة الأغوار. مع ساعات المساء يطرأ انخفاض آخر ويصبح الجو جميلا ومنعشا. الرياح تكون شمالية غربية وتصبح مع ساعات المساء غربية.

يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين. ويسود جو صيفي عادي نهارا ولطيف في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

كما يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، يوم السبت، وتكون الأجواء خريفية لطيفة في ساعات الصباح، وفي ساعات الظهيرة ترتفع درجات الحرارة وتكون حارة نسبياً خصوصاً في المناطق المنخفضة والأغوار، وفي ساعات الليل تكون الأجواء لطيفة وخريفية، وتكون الرياح شمالية غربية.