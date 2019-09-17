قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين بمحافظة حجة اليمنية

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365:

قصفت مدفعية الجيش اليمني مواقع لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

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واستهدف القصف، صباح اليوم، مواقع وتجمعات الميليشيات الحوثية الإرهابية، شرقي مديرية حيران، وفق ما أورد موقع “سبتبمر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية.

وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الانقلابية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

بالتزامن قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات تابعة لميليشيات الحوثي، في المنطقة ذاتها، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.