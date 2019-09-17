إضرام النار في صور خامنئي وقواعد الباسيج وقوات الحرس في 75 مدينة إيرانية

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

في ساعات مبكرة من صباح يوم أمس الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2019، أضرم الشباب العاصون في مدن كرج واروميه وخوي ورودسر ورضوان شهر وماكو النار في صور كبيرة لخامنئي وبعض من فروع قواعد البسيج وقوات الحرس.

وأكدت امانة‌ المجلس الوطنی للمقاومة‌ الإيرانية‌ فی باریس أن إشعال النار في رموز نظام الملالي، مع كتابة شعارات ولصق صور مؤسسي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وقادة المقاومة استمرت طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية في 75 نقطة في عموم إيران من قبل الشباب العاصين.