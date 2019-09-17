الحوثي أغلق 900 مدرسة وارتكب 12000 انتهاكاً جسيماً بحق الاطفال

جدة - عمرو شويل جنيف- الخليج 365:

طالب التحالف اليمني لرصد حقوق الإنسان “رصد” مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية أطفال اليمن من انتهاكات ميليشيا الحوثي االانقلابية المدعومة من إيران.

وفِي كلمة ألقتها عضوة التحالف الناشطة الحقوقية مواهب الحمزي ، واستنادا إلى الأولويات التي يتبناها المجلس بشأن حالات النزاع وانعدام الأمن سلطت الضوء على ان واقع الأطفال في اليمن يتعارض مع الاعتراف الدولي بحقهم في الكرامة والعيش في مأمن من العنف والخوف.

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حيث امعنت الميليشيا الحوثية في إقحام اطفال اليمن بالصراع بشكل متعمد فعرضوا الاطفال للقتل والتشويه والتجنيد والعنف الجنسي والاختطاف ومهاجمة المدارس والحرمان من المساعدات الانسانية.

واشارت الي التقارير الدولية التي اكدت ارتكاب اكثر من 12000 انتهاكا جسيما بحق الاطفال تنفرد بارتكابه الميليشيا الحوثية، وبلغ عدد المؤسسات التعليمية التي حرم الأطفال من خدماتها اكثر من 900 مؤسسة تعليمية بسبب تعمد الميليشيا الحوثية قصفها او تدميرها او تحويلها الى ثكنات عسكرية ومخازن أسلحة او استخدامها كسجون خاصة، مما منع الآلاف من الطلاب من الحصول على التعليم في ظروف آمنة.

ودعت المجتمع الدولي الي التحرك السريع والفعال لوقف هذه الانتهاكات التي تمارسها الميليشيا الحوثية ضد اطفال اليمن تنفيذا للاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل ، وضرورة العمل على إيجاد آلية لإجبار الجهات الفاعلة من غير الدول كما هو واقع الميليشيا على الالتزام بهذه الاتفاقيات ووقف العنف الممنهج ضد الأطفال.