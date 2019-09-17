الناخبون الإسرائيليون يصوتون اليوم في الإنتخابات التشريعية

يتوجه الناخبون الإسرائيليون اليوم إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية خلال خمسة أشهر للتصويت في ​الانتخابات التشريعية​ التي ستحدد ان كان سيتم ​التمديد​ لرئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​ في منصبه.

وتفتح صناديق الاقتراع الثلاثاء الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي أمام 6,4 مليون ناخب، وتغلق في تمام الساعة العاشرة مساء في معظم المناطق.

وستصدر النتائج الأولية التي تعتمد على استطلاعات الخروج بعد إغلاق صناديق الاقتراع مباشرة، بينما تعلن النتائج الرسمية الأربعاء.

