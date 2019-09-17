ترامب يعلن التوصل الى اتفاق حول الرسوم الجمركية مع اليابان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​، أن ​الولايات المتحدة​ توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن الرسوم الجمركية مع اليابان، بعد ادعائه مرارا أن ​طوكيو​ تتمتع بمزايا غير عادلة في التبادل التجاري الثنائي بين البلدين.

وكان ترامب ورئيس الوزراء الياباني ​شينزو آبي​ قد صرحا الشهر الماضي أن الاتفاق على وشك الانتهاء، وانهما يأملان في توقيع رسمي خلال اجتماع ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ في وقت لاحق في أيلول.

وذكر ترامب في رسالة الى ​الكونغرس​ نشرها ​البيت الأبيض​ ان "يسرني أن أبلغكم أن إدارتي توصلت الى اتفاق تجاري مبدئي يتعلق بالرسوم الجمركية مع اليابان".

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