اشارت مصادر "القوات اللبنانية" لصحيفة "الجمهورية" الى إنه "سيكون هناك موقف مهم لرئيس حزب القوات سمير جعجع من القضايا المطروحة، حيث سيتطرق لاكثر من ملف وقضية محلياً واقليمياً".
وعلمت الجمهورية من مصادر وزارية مطلعة أنّ تفاهماً جرى على تعيين فرحات فرحات أميناً عاماً للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للجمهورية: تفاهم على تعيين فرحات فرحات أميناً عاماً للمجلس الأعلى للخصخصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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