مصادر للجمهورية: تفاهم على تعيين فرحات فرحات أميناً عاماً للمجلس الأعلى للخصخصة

اشارت مصادر "​القوات اللبنانية​" لصحيفة "الجمهورية" الى إنه "سيكون هناك موقف مهم لرئيس حزب القوات ​سمير جعجع​ من القضايا المطروحة، حيث سيتطرق لاكثر من ملف وقضية محلياً واقليمياً".

وعلمت الجمهورية من مصادر وزارية مطلعة أنّ تفاهماً جرى على تعيين ​فرحات فرحات​ أميناً عاماً للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة.