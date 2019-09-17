الجمهورية: توافق على جدول اعمال جلسة الحكومة المخصصة للتعيينات

علمت "الجمهورية" أنّ البنود 6 و17 و18 في جدول اعمال جلسة ​مجلس الوزراء​، المخصصة للتعيينات، جرى التوافق عليها، بحيث سيتم تعيين كل من ​فرحات فرحات​ أميناً عاماً للمجلس الأعلى للخصخصة، ومازن سويد رئيساً لمجلس إدارة أيدال، واما اعضاء المجلس الخمسة فهم: علاء حمية، رنا دبليز، ​علي حمدان​، جويل معلوف وسيمون سعيد.

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