مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: لإعادة حق المالكين القدامى المسلوب منذ أربعين سنة

علّقت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة على المستجدّات في ​قانون الإيجارات​، مشيرة في بيان الى ان نقابة المالكين تخاطب ​مجلس الوزراء​ الذي يلتئم في قصر بعبدا وعلى جدول أعماله بند إقرار النظام المالي لحساب مساعدات المستأجرين، داعية ​الحكومة​ الى إقرار حق ​المالكين القدامى​ المسلوب منذ زهاء أربعين سنة، مشيرة الى ان وحرصا من المسؤولين على حق الملكية، فحق المالكين حقّ كان يجب أن يؤمِّنَ المأكل والمشرب لآلاف العائلات التي حرمت منه فكان مصيرها اليأس والحرمان.

وسألت نقابة المالكين ان أما آن لظلم الإيجارات القديمة أن ينتهي؟ أما آن لهذا النفق الأسود الطويل أن يبلغ نهايته؟ أما آن لحكم الإفراج عن المالكين القدامى أن يصدر؟

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