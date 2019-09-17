شكرا لقرائتكم خبر عن 4 قضايا تخص المرأة ضمن أجندة البرلمان فى دور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 4 قضايا يستعد مجلس النواب لمناقشتها في دور الانعقاد المقبل، متعلقة بقضايا المرأة المصرية، وهم قضايا صندوق دعم المرأة المصرية، تجريم الزواج العرفى للحفاظ على حقوق المرأة، ملفات المرأة المعيلة، والمرأة المطلقة، وأبناء بيت الطاعة ، ويستعرضها ”الخليج 365” على النحو التالى :

1. مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن.

_ يهدف القانون تقديم الدعم الاقتصادى والاجتماعى للمرأة المصرية حتى يستفيد المجتمع من جهودها.

_ تقديم الرعاية الصحية للمرأة.

_ توفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة للمرأة.

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_ دعم المرأة في التمكين السياسى.

2. تشريع تجريم الزواج العرفى الذى أعلنت النائبة آمنة نصير عن تقديمه خلال دور الانعقاد الخامس، بمعاقبة الشاب المتزوج عرفياً بالحبس لمدة عام.

_ يهدف مشروع القانون للحفاظ على المرأة وإعادة الأمن والأمان فى الأسرة المصرية.

_ مواجهة ما وصفته النائبة بهضم حقوق المرأة التى تقبل لها الرعونة

3. تشريع أعلنت النائبة آمنة نصير عن تجهيزه، له علاقة بقضايا المرأة المعيلة، لتقديمه فى الدور المقبل.

4. تشريع أعلن النائب محمد أبو حامد عن تجهيزه، لهم علاقة بالمرأة المطلقة، لتقديمه فى الدور المقبل.