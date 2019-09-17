ضمنهم أطفال ونساء..إحباط عملية اقتحام جماعية للاجئين سوريين لمليلة المحتلة

أحبطت عناصر أمن المعبر الحدودي، ببني أنصار، في مدينة الناظور، اليوم الاثنين، عملية اقتحام جماعية، للبوابة الحدودية لمدينة مليلية المحتلة، قام بها مجموعة من اللاجئين السوريين، ضمنهم نساء وأطفال.

وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، في تدوينة على حسابها، على موقع التواصل الاجتماعي،” فايسبوك”، أن “عناصر الأمن المغربي، منعت اللاجئين السوريين، من التسلل إلى مدينة مليلية”.

هذا، وخاض مجموعة من اللاجئين من سوريا، ضمنهم أطفال ونساء، وقفة احتجاجية، في معبر بني أنصار، احتجاجا على منعهم من العبور إلى مليلية.

ورفع المحتجون السوريون الذين احتشدوا أمام بوابة معبر مليلية ، لافتات تطالب بالسماح لهم بالدخول إلى مليلية، من أجل طلب اللجوء.