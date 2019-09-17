شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعو لتحرك عاجل لوقف الانتهاكات ضد الروهينجا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جنيف)

أكد سفير المملكة في الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل، أن قضية ميانمار تعد إحدى أهم القضايا التي توليها حكومة المملكة اهتماما واسعا، وتتابع بقلق بالغ معاناة المسلمين الروهينجيين وغيرهم من الأقليات في أنحاء ميانمار، داعيا إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف، والعمل على وقف تلك الممارسات الوحشية وإعطاء الأقلية المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي.

و حذر محققو الأمم المتحدة أمس (الإثنين) من أن نحو 600 ألف من مسلمي الروهينغا الذين لا يزالون في بورما يعيشون تحت تهديد التعرض «لإبادة»، مطالبين بإحالة كبار العسكريين فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية. وكشفت بعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن بورما في تقرير أن لديها أسبابا مقنعة بأن ثمة تهديدا جديا بوقوع إبادة جديدة. وطالبت البعثة بإحالة ملف بورما للمحكمة الجنائية الدولية لتخلفها عن احترام تعهداتها بموجب المعاهدة حول الإبادة في 1984.