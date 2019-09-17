مصادر لـ"الشرق الاوسط": التجمع الذي أعلن عنه باسيل يسعى لتحقيق مفهوم المواطنة

أوضحت مصادر معنية بإعداد لإطلاق تجمع سياسي، أعلن عنه رئيس التيار الوطني الحر الوزير ​جبران باسيل​، أخيراً، أحد أبرز أهدافه "تحقيق ​الدولة المدنية​"،أنه لن يكون عبارة عن تحالف سياسي معين بين قوى وأحزاب تؤيد الدولة المدنية، لافتة إلى أنه سيضم أفراداً ومجموعات سياسية وشخصيات مستقلة لديها أهداف عدة "أبرزها تحقيق الدولة المدنية، كما اللامركزية الإدارية". وذكرت المصادر ل​صحيفة الشرق الأوسط​، أن "سلة الإنقاذ يتصدرها بلا شك ​الوضع الاقتصادي​، لكن كل الفرقاء الذين يسعون لتشكيل هذا التجمع يعون أن العطب الأساسي هو بتركيبة النظام الطائفي الحالي الذي لم ينجح بتأمين الاستقرار ل​لبنان​ منذ ​الاستقلال​ حتى اليوم، لذلك يتم التركيز على إيجاد السبل المناسبة للانتقال باتجاه الدولة المدنية التي يحكمها مفهوم المواطنة".

وأشارت المصادر إلى أن التيار الوطني الحر سيكون بمثابة قاطرة للتجمع، باعتبار أن قرار بحجم إقامة دولة مدنية يحتاج لخطوات عملية كبيرة، خصوصاً في موضوع "تعديل القوانين"، مرجحة أن يبصر هذا التجمع النور قبل نهاية العام.

وختمت بالتأكيد ان "بالنهاية، الدولة المدنية عامل مساعد لتحقيق الأهداف الإصلاحية، والخروج من الزبائنية والإقطاع، لأن الطائفية هي وجه آخر من وجوه الفساد".