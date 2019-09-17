العفو الدولية تحذّر من تبعات رد عسكري أميركي على هجمات السعودية

حذّر الأمين العام ل​منظمة العفو الدولية​ كومي نايدو من أن أي تدخل عسكري أميركي رداً على الهجوم على المنشآت النفطية ​السعودية​ الذي تم اتهام ايران بشنه، لن يؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة في ​الشرق الأوسط​.

واعتبر نايدو أن على العالم بدلا من ذلك مضاعفة الجهود لإنهاء ​العنف​ المدمّر في ​اليمن​، حيث تستهدف حملة جوية بقيادة السعودية مواقع المتمردين ​الحوثيين​ المرتبطين ب​إيران​.

واكد نايدو في حديث لوكالة فرانس برس، في ​واشنطن​ ان "نحتاج الى وقف اراقة الدماء في الحال، وأي حديث عن تدخل عسكري في الوقت الحالي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع السييء"، محذرا من نتائج مشابهة لغزو ​العراق​ عام 2003 الذي "خلق الكارثة التي لدينا الآن، ليس فقط في العراق ولكن ايضا في الدول المجاورة له".

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