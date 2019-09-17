شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب تستعد لانتخابات المحليات بتنظيم دورات تدريبية للمرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حماة الوطن، أن الحزب استعد عبر عدة مستويات لانتخابات المحليات من خلال وضع معايير مختلفة للمرشحين باسم الحزب فى انتخابات المحليات ، موضحا أن الحزب يحدد مرشحيه بناء على المرحلة السنية والقدرة على التواصل مع الجماهير والمستوى التعليمى لكل المرشحين.

وقال الغباشى ، إن الحزب أرسل تعليماته إلى كل أمانات الحزب فى المحافظات يطالبهم بوضع أسماء المرشحين ، وفقا للمعايير التى وضعها الحزب وحددها للترشح فى انتخابات المحليات وكان على رأسها الخبرات السابقة والقدرة على التواصل مع الجماهير .

ولفت اللواء محمد الغباشى، إلى أن الحزب ، ينتظر إقرار قانون المحليات فى مجلس النواب ، من أجل أن يفرز المرشحين ويحسم الاختيارات وسيكون ذلك بناء على القانون الذى سيتم إقراره فى البرلمان.

فيما قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب أرسل استمارات الترشح لانتخابات المحليات إلى أعضاءه فى المحافظات تتضمن شروط الترشح والمعايير التى حددها الحزب لأعضاءه للترشح على قوائم الحزب فى انتخابات المحليات ، مضيفا أن الحزب ينتظر إقرار قانون المحليات فى مجلس النواب للتعرف على مواد القانون التى ستيم إقرارها وبناء عليه يحدد الحزب مرشحيه وعددهم وأسمائهم بناء على طبيعة القانون الذى سيوافق عليه مجلس النواب.