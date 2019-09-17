شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مكاسب من تطبيق نظام الحكومة الرقمية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى رمضان، أن الخطوات الجادة التى تتخذها الحكومة نحو تطبيق نظام الحكومة الرقمية سيكون له انعكاسات إيجابية فى العديد من المجالات على رأسها الإسراع فى تنفيذ الإجراءات وتوصيل الخدمات للمواطنين حيث إنها تعتمد على نظام الشباك الواحد والابتعاد عن البيروقراطية فى القرار.

وقال النائب سامى رمضان، إن الحكومة الرقمية هى وسيلة من وسائل التقدم والتحضر فى كافة المجتمعات المتقدمة، وهو ما يتطلب سرعة الانتقال إلى هذا النظام ، والذى سيكون له دور كبير فى تشجيع المستثمرين على الاستثمار لأنه كلما تم الاعتماد على التكنولوجيا كلما كان هذا عامل مشجع للمستثمرين الأجانب.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن انعكاس الحكومة الرقمية على زيادة الاستثمار سيساعد على تقليل معجلات البطالة وتقليل معدلات التضخم وبالتالى زيادة تحسن الوضع الاقتصادى، وهو ما سيعود بالنفع على المواطنين بشكل كبير.

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وهناك مكاسب عديدة للحكومة الرقمية على رأسها زيادة كفاءة العمل الحكومى، والبدء فى اصلاح الإدارى، والحد من الفساد، والتقليل من الأخطاء، والسرعة فى التنفيذ، والإتقان فى العمل، حيث إنه وفقا لتعريف الحكومة الرقمية أو الحكومة الإلكترونية هو نظام حديث يتم فيه استخدام الإنترنت والتكنولوجيا في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء.