ملك البحرين يهاتف محمد بن سلمان ويدين العمل الإرهابي ضد "أرامكو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا، الثلاثاء، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

وعبر الملك حمد بن عيسى، خلال الاتصال، عن إدانته الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص، مؤكدا وقوف البحرين مع المملكة في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، السبت الماضي، "إن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص".

وأوضح المتحدث الأمني أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، وتمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما.