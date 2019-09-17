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رسالة تحذير من مجلس الشيوخ الأمريكي لإيران بعد هجوم أرامكو

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

قال جيم ريش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، إن الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بالسعودية تعكس جهود إيران في زعزعة استقرار الشرق الأوسط.



وحذر ريش، إيران من مخاطر التقليل من قدرة الولايات المتحدة على الرد على تلك الانتهاكات.

وفي وقت سابق أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن الهجوم الذي استهدف أرامكو "غير مسبوق"، مؤكدا أنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب على التطورات الحالية.

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وأضاف إسبر خلال اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن العمل مع الحلفاء جار للدفاع عن النظام الدولي الذي تنتهكه إيران.

وتعرض المعملان لهجوم إرهابي، فجر السبت، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لبحث الهجوم الإرهابي، وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج عن "قلق بالغ" إزاء تصاعد التوتر، متّهما إيران بزعزعة استقرار المنطقة.