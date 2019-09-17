السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت. وعبر ولي عهد الكويت خلال الاتصال عن إدانته للعمل التخريبي الذي استهدف معملين لأرامكو السعودية في بقيق وخريص، مؤكداً تضامن الكويت مع المملكة في مواجهة هذه الهجمات.



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كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي العهد بدولة الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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