شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان" تطالب باستمرار تنظيم القوافل الدعوية لتجديد الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتورعمر حمروش ، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن هناك دور كبير على المؤسسات الدينية الرسمية فى مسألة تجديد الخطاب الدينى، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى العديد من المواطنين ، الأمر الذى يحتاج إلى تكثيف العمل خلال الفترة الحالية لمواجهة كل الافكار الهدامة، والفكر الذى تتبناه الجماعات الدينية لهدم الدين الصحيح.

وأكد حمروش ، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " ، على ضرورة استمرار القوافل الدعوية فى كل المحافظات، وحملات التوعية لمواجهة كل فكر يحاول هدم الثوابت والفكر الصحيح، بالأفكار المتطرفة والتخريبية، لافتا أن جماعة الاخوان وإعلامها ومواقعها الالكترونية ما هى إلا أدوات لبث الفتن والشائعات والأكاذيب لهدم الدولة المصرية وتدميرها، وهذا يحتاج من الجميع الوقوف بجوار الدولة المصرية لحمايتها ، ودحر الإرهاب بشتى أنواعه .

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كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد فى كلمته بمؤتمر الشباب الثامن ، على ضرورة تجديد الخطاب الديني، موضحًا أنه من الضروري ولابد أن يواكب العصر، مشيرا إلى أن ظاهرة الإرهاب الدولي "وحش خرج عن سيطرة من أطلقوه"،ولفت الرئيس السيسي، إلى أن هناك العديد من الدول التي رفضت استقبال الإرهابيين من دولهم.