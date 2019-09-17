ضبط 6 أطنان مواد بلاستيكية مجهولة المصدر قبل تدويرها في الإسكندرية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

ضبطت أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، مساء اليوم الإثنين، 6 أطنان مواد بلاستيكية مجهولة المصدر قبل إعادة تدويرها داخل مصنع بمنطقة برج العرب غربي المحافظة.

وقال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن إدارة تموين برج العرب نفذت حملة لضبط المصانع غير المرخصة، أسفرت عن ضبط المصنع المذكور وعثر بداخله على كمية كبيرة من خامة البلاستيك المجروش مجهولة المصدر، ويقدر وزنها بنحو 6 أطنان.

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وأضاف "سعد الله"، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أنه جرى التحفظ على الكمية المضبوطة وغلق المصنع وإحالة الواقعة للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه أوضح المهندس محمود القلش، مدير مركز الإعلام بمديرية تموين الإسكندرية، أن البلاستيك "المجروش" عبارة عن خامات كسر وبقايا تستعين بها بعض مصانع البلاستيك لإعادة تدويرها بنسب معينة، بجانب الخامات الأساسية المستخدمة في الإنتاج.

وأشار "القلش" إلى أن بعض المصانع غير المرخصة تسيء استخدام ذلك النوع من البلاستيك لإعادة تدويره من خلال تجميع كميات قد تكون غير صالحة للاستخدام الآدمي أو تؤدي لضرر مباشر مثل إعادة استخدامها في تصنيع لعب الأطفال وغيرها من المنتجات مجهولة المصدر، لافتا إلى أن أجهزة التموين تحيل الأمر إلى الجهات المختصة للتأكد من الخامات واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.