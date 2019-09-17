العاهل المغربي يندد بالهجمات الإرهابية على أرامكو السعودية

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس وقوف بلاده الى جانب السعودية ضد أي تهديد يطال أراضيها وسيادتها الوطنية مشددا على أن أمن واستقرار السعودية جزء لا يتجزأ من امن واستقرار المغرب.
جاء ذلك في برقية بعث بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى العاهلالسعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على اثر الهجوم الارهابي الذي استهدف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية.
واعرب العاهل المغربي في برقيته عن ادانته واستنكاره الشديدين للعدوان على منشأتي النفط السعوديتين معتبرا ان هذا
وأكد الملك محمد السادس تضامن المغرب ووقوفها الدائم الى جانب السعودية ضد أي تهديد يستهدف سلامة اراضيها وسيادتها الوطنية و"في وجه أي محاولة دنيئة للنيل من امن واستقرار بلدكم الشقيق"
واشار إلى أواصر الأخوة الصادقة والتضامن الفاعل التي تربط العاهلين والبلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا الالتزام والايمان الراسخ بوحدة المصير.
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