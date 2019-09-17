قطاع البتروكيماويات يكشف عن نقص إمدادات اللقيم

بادرت 9 شركات بتروكيماويات سعودية بالإعلان عن نقص في إمدادات بعض مواد اللقيم بسبب حادثة الهجوم على معملي بقيق وهجرة خريص التابعين لشركة أرامكو بنسبة تراوحت بين 16-50%، من ضمنها شركة سابك، وسبكيم، وتصنيع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، والوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، والمتقدمة للبتروكيماويات.

ويعتبر اللقيم العنصر الأساسي لإنتاج المواد البتروكميائية، وينتج عن معالجة الغازات المصاحبة للوقود الخام، والغنية بعنصر الإيثلين والبروبلين، وإرسالهم عبر خط أنابيب إلى معامل الشركات البتروكمياوية.

وأكدت هذه الشركات أن النقص لا يعطل الإنتاج لديها حيث ستحدد الأثر النهائي وسيتم الكشف عن أي تطورات جوهرية لاحقا، وفقا للإجراءات واللوائح التنظيمية ذات العلاقة.

التأثير العالمي على صناعات البتروكيماويات

أكدت التقارير العالمية أن التأثير سيكون شاملا على صناعة البتروكيماويات في العالم أجمع وليس فقط في السعودية، حيث إن غالبية المصانع والشركات لديها احتياطيات تقدر بـ 10 إلى 15% من إنتاجها يكون مشتقات لتفادي الإغلاق في حالة الطوارئ، مشيرين إلى أن تأثر الإنتاج بالهجوم الإرهابي على أرامكو سيشمل جميع شركات البتروكيماويات بالسعودية ولكن لن يتأثر مستوى التوزيع لديها.

تأثر الشركات السعودية

أوضحت شركة المجموعة السعودية و"نماء" عن عدم تعرضهما لأي انخفاض في إمدادات الغاز اللقيم. وأكدت شركة "صدارة" عن انخفاض قدره 16%. وتترقب تلك الشركات إعلان شركة أرامكو عن تقييم الأضرار وبدء إعادة العمل في معملي بقيق وخريص، وحتى يتم الإعلان فإن انخفاض الإنتاج سيبقى مستمرا دون معرفة الموعد لاستئناف الإنتاج من جديد.

وأعلنت شركات قطاع البتروكيماويات، أمس، عن تأثرها بالإيقاف المؤقت لمعملي بقيق وخريص بعد الهجوم الإرهابي، وأدى إلى توقف ضخ 5.7 ملايين برميل يوميا. وأعلنت معظم الشركات العاملة بالسوق السعودي عن تأثرها نتيجة لفقدان جزئي لإمدادات اللقيم إذ تفاوت انخفاض الإنتاج في كل من "سابك" و"ينساب" و"كيان" و"بترو رابغ" و"التصنيع" و"المتقدمة" و"سبكيم"، ما بين 30؜% و 50%.

شركات أعلنت عن نقص إمدادات بعض مواد اللقيم

- سابك

- كيان السعودية

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- الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"

- الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"

- المتقدمة للبتروكيماويات

- سبكيم العالمية

- التصنيع الوطنية

- صدارة للخدمات الأساسية

- المجموعة السعودية

ما هو اللقيم

مادة خام تستعمل في المصانع والمعامل إما للصناعة أو للوقود. ومن المواد التي تقيد تحت هذا التصنيف الغاز الطبيعي والنفط والكهرباء والسوائل مثل البيوتان والغازات مثل الإيثان.