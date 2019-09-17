IISS: القوة السعودية الأكثر تجهيزا وفعالية بالمنطقة

شهدت قوة الردع السعودي نمواً واسعاً في غضون فترة وجيزة وحققت المملكة نقلات كبيرة في تطوير ترسانتها العسكرية أظهرت القدرات الحقيقية لقوتها العسكرية إقليميا ودوليا، وجعلتها تحل في مراتب متقدمة ضمن أقوى الجيوش العالمية في أكثر من تصينف، وهو ما دفع المحللين العسكريين إلى القول إن قوة الردع السعودي شهدت نمواً واسعاً في غضون فترة وجيزة. ووفقا لتقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS فإن المملكة لديها القوة العسكرية الأكثر تجهيزاً وفعالية في المنطقة والشرق الأوسط، ومعداتها العسكرية أكثر تطورا عن أسلحة دول الجوار في المنطقة.

القوة العسكرية السعودية

قال تقرير صادر مؤخرا عن معهد "ستوكهولم لأبحاث السلام العالمي" (SIPRI) إن الإنفاق العسكري السعودي أصبح الرابع على مستوى العالم، ويرى المحللون العسكريون أن قوة الردع السعودي شهدت نمواً واسعا في غضون فترة وجيزة. واستطاعت المملكة تحقيق تعزيز هائل بما يمثل نقلات كبيرة في تطوير ترسانتها العسكرية من خلال عقدها صفقات تسليح كبيرة من أبرز الدول المصنعة عالمياً. تظهرالقدرات الحقيقية للقوات العسكرية السعودية.

سلاح الجو

تؤكد أحدث التقارير أن إجمالي عدد الطائرات التي تخدم في القوات الجوية السعودية 848 طائرة تتنوع ما بين طائرات مقاتلة بلغ عددها 155 طائرة، و236 طائرة هجومية، والبقية ما بين المخصص للنقل والتدريب والاستطلاع ونحوه. ووفقاً لتقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS فإن المملكة لديها القوة العسكرية الأكثر تجهيزاً وفعالية في منطقة الخليج، بل إن معداتها العسكرية أكثر تطوراً وأفضل صيانة عن أسلحة دول الجوار في المنطقة.

وحلت السعودية الـ12 عالميا ضمن أقوى الجيوش العالمية في الجو 2019، والثانية عربيا بـ848 طائرة ضمن تقرير نشره موقع «globalfirepower» في أغسطس الماضي وشمل 137 دولة. كما تفوقت على جيوش 20 دولة بلغ مجموع طائراتها معا 839 طائرة فقط. وتمثلت معاييرالتصنيف في: كافة أنواع المقاتلات والطائرات العامودية وطائرات التدريب والاستطلاع. ووفق التصنيف تفوقت المملكة على دول أوروبية كبرى. مثل إيطاليا التي حلت في المركز الـ14 بـ 813 طائرة وبريطانيا الخامسة عشر بـ811 طائرة وألمانيا السابعة عشر بنحو 613 طائرة.

قوة المدرعات

ضمن استطلاع شمل 137 دولة، حلت السعودية الأولى عربيا والرابعة عالميا بأكثر من 11 ألف مدرعة، ضمن أقوى 5 جيوش في العالم في مركبات القتال المدرعة، بحسب تقرير نشره موقع globalfirepower، في يونيو المنصرم وفاق عدد مدرعاتها جيوش 10 دول أوروبية مجتمعة بلغت نحو 10912 مدرعة. وهي: فنلندا 2035 مدرعة والسويد 1639 ورومانيا 1400 والدنمارك 1068وجورجيا 950 والمجر 944 وصربيا 778 والنرويج 777 والبرتغال 700 وألبانيا 621. كما سبقت السعودية دولا كبرى مثل فرنسا التي حلت في المركز الـ11 بـ 6300 مدرعة والمملكة المتحدة بـ 4607 مدرعات وضعتها في المرتبة السادسة عشرة وإيطاليا التي حلت في المرتبة الـ 17 بنحو 4000 مدرعة.

أقوى 9 جيوش في مركبات القتال المدرعة

1- روسيا 50049 مدرعة قتالية.

2- الصين 40000 مدرعة

3- الولايات المتحدة 39223 مدرعة

4- السعودية 11100 مدرعة

5- أوكرانيا 10200 مدرعة

6- كوريا الشمالية 10000

7- تركيا 9500

8- ألمانيا 8389

9- الجزائر 6900

أقوى الجيوش في سلاح الجو 2019

1 الولايات المتحدة 13398

2 روسيا 4078

3 الصين 3187

4 الهند 2082

5 كوريا الجنوبية 1614

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12 المملكة العربية السعودية 848

الدول الـ20 التي يقل عدد طائراتها عن المملكة

- النرويج 138

- الدنمارك 113

- صربيا 106

- البرتغال 87

- كرواتيا 78

- جورجيا 67

- بلغاريا 56

- سلوفاكيا 44

- المجر 42

- أيرلندا 19

- ألبانيا 19

- ليتوانيا 12

- إستونيا 5

- لاتفيا 5

- كازاخستان 5

- سيراليون 5

- مدغشقر 2

- إفريقيا الوسطى 3

- مولدوفا 3

- سورينام 3

- المجموع 839 طائرة