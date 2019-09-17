5 سيناريوهات لآثار ارتفاع النفط 20%

في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط خلال أولى جلسات السوق، بعد الحادث الإرهابي الذي ضرب معامل النفط في بقيق بحوالي 20%، حدد خبير اقتصادي 5 سيناريوهات للآثار المتوقعة لهذا الارتفاع على دول العالم، وبالخصوص الدول الأعلى استهلاكا للنفط.

وذكر دكتور الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني لـ"دوت الخليج" أن تأثير خفض إنتاج النفط السعودي والارتفاع التاريخي لسعر البترول، سيتسبب بشكل أولي بحالة من الهلع لدى المستوردين، ثم سيكون هناك إعادة تخطيط وقراءة للعرض والطلب من النفط، وهذا بدوره سيفتح باب من التكهنات ويزيد من المضاربات العشوائية في أسعار النفط.

وأضاف أن ذلك أيضا سيؤدي إلى انخفاض المخزون الاستراتيجي العالمي، الأمر الذي يفتح باب تسريب النفط الممنوع والمحظور، كما سيتأثر الاقتصاد العالمي من خلال تأثر الناتج الإجمالي المحلي للاقتصادات العالمية، بالإضافة لتوقع عدم تمكن الدول المؤثرة في الاقتصاد العاملي من منع الركود لأن المحفزات لن تجدي، في ظل الفراغ الكبير لإمدادات النفط العالمي.

الدول الأعلى استهلاكا للنفط يوميا خلال 2018 (ملايين البراميل يوميا)

1- الولايات المتحدة : 20.45

2- الصين: 5.15

3- الهند: 5.15

4- اليابان: 3.85

5- السعودية: 3.72

6- روسيا: 3.22

7- البرازيل: 3.08

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8- كوريا الجنوبية: 2.79

9- كندا: 2.44

10- ألمانيا: 2.32

5 سيناريوهات متوقعة للآثار العالمية لخفض الإنتاج وارتفاع النفط

- حالة هلع لدى المستوردين

- إعادة تخطيط العرض والطلب

- اللجوء لتسريب النفط الممنوع والمحظور

- تأثر الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات العالمية

- الركود العالمي