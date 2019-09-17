طائرات أبابيل الإيرانية هاجمت بقيق

وأضاف أن الهجوم على معملي أرامكو لم ينطلق من الأراضي اليمنية مثلما أعلنت ميليشيات الحوثي. كما شدد على أن التحالف يؤكد قدرته على الدفاع عن المنشآت الحيوية، قائلاً: «لدينا القدرة على مواجهة هذه الاعتداءات». وعرض المالكي وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية.
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