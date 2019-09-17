طائرات أبابيل الإيرانية هاجمت بقيق

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أمس، إن هجوما إرهابيا كبيرا وقع يوم السبت الماضي استهدف منشآت نفطية في السعودية . وأوضح أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية، لافتاً إلى أن الطائرات المسيرة إيرانية الصنع من طراز أبابيل. وأضاف أن الهجوم على معملي أرامكو لم ينطلق من الأراضي اليمنية مثلما أعلنت ميليشيات الحوثي. كما شدد على أن التحالف يؤكد قدرته على الدفاع عن المنشآت الحيوية، قائلاً: «لدينا القدرة على مواجهة هذه الاعتداءات». وعرض المالكي وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية.



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