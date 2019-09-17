في الوقت الذي تواصل فيه إيران وتركيا وكذلك روسيا التدخل العسكري في سورية، اجتمع قادة البلدان الثلاثة في أنقرة أمس ليدّعوا أن الدبلوماسية والحل السياسي، وليس العسكري، هما الكفيلان بإنهاء الأزمة التي تعيشها سورية منذ نحو 8 سنوات. وعلى نحو لافت طالب رئيس النظام الإيراني حسن روحاني بالانسحاب الفوري للقوات الأميركية من سورية، متجاهلا أن بلاده تقاتل فيها بأذرعتها وميليشياتها وعناصر حرسها الثوري. ASF مواقف طهران: الانسحاب الفوري للقوات الأميركية ضروري لإحلال السلام أنقرة: ناقشنا المنطقة الآمنة حيث يمكننا بناء وحدات سكنية للنازحين موسكو: العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تجمع مدمري سورية لمناقشة الحلول السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.