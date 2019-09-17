Moody›s: لا تأثير على اكتتاب أرامكو

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أمس إن هجمات الطائرات المسيرة على منشآت نفطية سعودية في مطلع الأسبوع، لن يكون لها تأثير طويل الأجل على المركز المالي لآرامكو السعودية ، نظرا لميزانيتها العمومية المتينة والاحتياطيات القوية لديها.

وتابعت الوكالة: "رغم ذلك، سلط هذا الحدث الضوء على الروابط الائتمانية بين الشركة والمملكة من حيث التركيز الجغرافي، والأكثر أهمية الانكشاف على المخاطر جيوسياسية".

وتحظى السعودية بتصنيف طويل الأجل من موديز عند ”‭‭‭A1‬‬‬“.

وقال Goldman Sachs إن توقفا في الإنتاج لمدة تتجاوز ستة أسابيع بسبب الهجوم بطائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين مطلع الأسبوع الحالي قد يجعل سعر خام برنت يتجاوز 75 دولارا للبرميل، رغم أن مدى تأثير الهجوم لم يتحدد بعد.

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وأضاف البنك المدرج في بورصة وول ستريت في مذكرة صدرت أن تعطل الإنتاج لهذه المدة، في ظل المستويات الحالية لن يؤدي إلى زيادة أسعار خام برنت فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى السحب من الاحتياطات البترولية الاستراتيجية "بكميات كبيرة بما يكفي لسد مثل هذا العجز لعدة أشهر، وجعل الأسعار على مستوياتها الحالية".

وارتفعت أسعار النفط، إذ سجل خام القياس العالمي مزيج برنت أكبر زيادة بالنسبة المئوية خلال اليوم، منذ حرب الخليج عام 1991 بسبب هجمات يوم السبت، التي اقتطعت أكثر من 5% من الإمدادات العالمية.

وقال البنك إنه من المرجح أن يتسبب توقف تام لنحو 4 ملايين برميل يوميا لمدة تزيد على ثلاثة أشهر في رفع الأسعار، إلى ما يزيد على 75 دولارا للبرميل.