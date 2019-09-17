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10 سنوات للتخلص من الآثار البيئية الناتجة عن هجوم بقيق

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كشف المستشار البيئي الدكتور محمد بن مهنا المهنا لـ«دوت الخليج» أن الآثار البيئية الناتجة والمترتبة عن استهداف معملي بقيق وحقل خريص ستحتاج إلى 10 سنوات من أجل التخلص منها كليا، موضحا أن الاعتداء الإرهابي الذي نشب أدى إلى انبعاث العديد من المركبات السامة والمضرة بصحة الإنسان، مبينا أن 6 غازات انبعثت منذ نشوب الحريق وهي أول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين، وكبريتيد الهيدروجين، بالإضافة إلى آلاف المركبات الهيدروكربيونية.

وبين المهنا أنه على الرغم من سرعة الجهات المعنية في السيطرة على الحريق إلا أنه لوحظ اختلافات في ألوان الدخان، إذ كان شديد السواد في معظم حالاته، وهذا يوحي باحتوائه على نسبة عالية من «السخام» أو جسيمات الكربون الناتجة من الاحتراق غير الكامل للهيدروكربونات، موضحا أن الدخان كان يشوبه اللون الأبيض في حالات قليلة، وهذا يوحي بوجود كمية من بخار الماء واحتراق الأملاح مثل الصوديوم وأملاح الكالسيوم والبوتاسيوم. وأوضح أن هناك 4 أضرار بيئية ستطال المناطق الزراعية وهي التلوث الزراعي، ونفوق لبعض النباتات، وتلوث المنتجات الناضجة، وتلوث التربة.

وأقر المهنا أن الملوثات ستنعكس على جودة الهواء في المنطقة الشرقية والمناطق المحيطة بها، ومن المؤكد أن هناك حاجة ملحة لرصد المنطقة بيئيا بشكل مستمر لحصر المتغيرات على تراكيز المواد جراء الأضرار البيئية التي انبعثت من هذا الحريق.

4 أضرار بيئية ستطال المناطق الزراعية

1. التلوث الزراعي

2. نفوق لبعض النباتات

3. تلوث المنتجات الناضجة

4. تلوث التربة

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6 غازات انبعثت من نشوب الحريق

1. أول أكسيد الكربون

2. ثاني أكسيد الكربون

3. ثاني أكسيد الكبريت

4. أكاسيد النيتروجين

5. كبريتيد الهيدروجين

6. آلاف المركبات الهيدروكربونية


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