«كردستان» يدعو بغداد لتعويض الإيزيديين

باسل الخطيب (أربيل)

صادق رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أمس، على قرار سابق للبرلمان باعتبار الـ3 من أغسطس من كل عام يوماً لذكرى «الإبادة الجماعية» للإيزيديين على يد تنظيم «داعش» الإرهابي، داعياً بغداد إلى تعويضهم وإعمار مناطقهم.

وأوضح بارزاني أن المجزرة والإبادة الجماعية المرتكبة بحق الأكراد الإيزيديين من قبل تنظيم داعش تشكل جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، محملاً بغداد «مسؤولية تعويضهم وتوفير الحقوق والامتيازات للضحايا وإعادة إعمار المنطقة».

وكان عدد الإيزيديين في العراق يبلغ 550 ألف نسمة قبل عام 2014، غادر منهم 100 ألف إلى الخارج بعد هجوم «داعش» فيما نزح 360 ألفاً إلى إقليم كردستان ومناطق أخرى داخل العراق.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية، أمس، بأن طائرات تركية شنّت سلسلة غارات على مناطق في محافظة دهوك، فيما أعلن الجيش التركي «تحييد» 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق. وقالت المصادر: إن الطائرات الحربية التركية «هاجمت قرية كركاشيان في دهوك، وهو ما أثار هلع الأهالي، وأوقع أضراراً مادية».