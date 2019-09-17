السودان.. عضو «التغيير»: دور إيجابي لإريتريا في دفع التفاوض مع الحركات المسلحة

سمر إبراهيم (القاهرة)

أنهى الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، زيارته إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، صباح أمس، عقب زيارة رسمية استمرت ثلاثة أيام، التقى خلالها رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

وقال وزير الإعلام الإريتري يماني جبرميكسل في تغريدة له عبر «تويتر»، إن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون في «المجالات الاقتصادية، الثقافية، العسكرية، الأمنية، الدبلوماسية، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك». وأصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً رسمياً بشأن الزيارة، أكد أن البلدين اتفقا على التعاون المشترك في جميع المجالات، كما اتفقا على تكوين لجنة عليا لتنفيذ الاتفاقات بينهما.

وقال بابكر فيصل، عضو قوى إعلان الحرية والتغيير، إن توقيت زيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي للسودان مهم للغاية، خاصة في ظل توجه الدولة السودانية نحو تحقيق سلام شامل ودائم في البلاد.

وأضاف فيصل لـ «الاتحاد» أنه كما لدول الجوار (مصر، جنوب السودان، وتشاد) دور دبلوماسي وسياسي مٌقدر في العملية التفاوضية مع الحركات المسلحة من أجل توقيع اتفاق سلام مع الحكومة، بالضرورة سيكون لأسمرة دور إيجابي أيضاً خلال الفترات المقبلة في دفع عملية السلام، والتواصل مع الحركات المسلحة بدارفور للوصول إلى تفاهمات لإرساء الاستقرار بالدولة السودانية.