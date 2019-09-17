مصادر لـ "الاتحاد": خطة سودانية لاسترداد مليارات السودان المنهوبة

أسماء الحسيني (القاهرة- الخرطوم)

كشفت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد» عن خطة عمل للحكومة السودانية من أجل استرداد الأموال السودانية المنهوبة في الخارج. وأضافت المصادر أن لجنة مراجعة وحصر الشركات الحكومية هي جزء من عمل هذه الخطة التي تستهدف استعادة الأموال السودانية المنهوبة في عهد النظام السابق في داخل السودان وخارجه، والتي يقدرها الخبراء والمختصون بالمليارات.

وكشفت المصادر عن إجراءات قانونية وتحركات دبلوماسية ستقوم بها الحكومة السودانية من أجل استرداد هذه الأموال التي يمكن أن تشكل عنصراً مهماً من عناصر دعم ميزانية السودان في المرحلة الراهنة.

وفي هذه الأثناء، كشف صديق تاور عضو مجلس السيادة السوداني أن السلطات السودانية تمكنت من العثور خلال الفترة الماضية على أوكار للسلاح المخزن بكميات كبيرة، وعلى مخططات لكتائب الظل التابعة للنظام البائد. وقال تاور: إن السلطات تمكنت أيضاً من ضبط متفجرات في مطار الخرطوم ومخبأ سري فيه بنادق بإحدى البنايات.

ويتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى الخرطوم اليوم، للتعبير عن دعم ومساندة الجامعة العربية للسودان خلال المرحلة الانتقالية. ويلتقي أبو الغيط خلال زيارته الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، حيث سيبحث معهم دور الجامعة وسبل تعبئة الدعم العربي لهياكل الحكم الانتقالي السودانية لإتمام استحقاقات وبرامج المرحلة الانتقالية.

وفي هذه الاثناء، ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» أن حمدوك سيزور كلاً من مصر وفرنسا قبيل توجهه للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم.

كما تلقى حمدوك دعوة من المملكة العربية السعودية لزيارتها، وأكد حمدوك حرصه على تعزيز سبل التعاون المشترك بين السودان والسعودية بما يخدم المصالح المشتركة، ووعد بتلبية الدعوة التي سلمها السفير السعودي بالخرطوم عبد الله بن حسن جعفر في أقرب فرصة ممكنة.

وفي الوقت ذاته، وصل إلى السودان أمس وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في أول زيارة من نوعها لوزير فرنسي إلى السودان منذ أكثر من عشر سنوات. وعقد لودريان خلال زيارته القصيرة للخرطوم التي استغرقت يوماً واحداً مباحثات مع نظيرته وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله، كما التقى برئيس الوزراء عبد الله حمدوك والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، وبعض قادة قوى الحرية والتغيير، وأكد لودريان خلال لقاءاته دعم فرنسا للسودان خلال الفترة الانتقالية في بناء الاقتصاد والتوصل إلى السلام.

وقوبل قرار رئيس الوزراء السوداني بإعفاء إسماعيل عيساوي مدير الهيئة العام للإذاعة والتليفزيون بترحاب كبير في أوساط الإعلاميين السودانيين والشارع السوداني، الذي طالما وجه انتقادات لاذعة لأداء التلفزيون القومي وعدم مواكبته للأحداث. وطالب العديد من المواطنين والإعلاميين والناشطين في تصريحات لـ«الاتحاد» حمدوك بمواصلة الإصلاح في قطاع الإعلام الحيوي، الذي يرون أنه ما زال في قبضة فلول النظام السابق، ليصبح معبراً عن مطالب وتطلعات الشعب السوداني وأهداف ثورته المجيدة.