إدراج مقترحات الشُعبة البرلمانية ضمن تعديلات النظام الداخلي لـ «البرلماني العربي»

عمان (وام)

نجحت الشُعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في إدراج مقترحاتها وملاحظاتها بشأن تعديل النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي ضمن التعديلات النهائية التي تم إقرارها على النظام ورفعها للجنة التنفيذية.

ووافقت اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في اجتماعها التاسع الذي عقد أمس، ضمن أعمال الدورة الـ 26 للجنة التنفيذية للاتحاد واجتماعات اللجان الخاصة المصاحبة في العاصمة الأردنية عمان، والتي تستمر حتى 20 سبتمبر الجاري، على مقترحات وملاحظات الشُعبة البرلمانية الإماراتية. ويضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أحمد يوسف النعيمي، وأحمد محمد الحمودي، وخلفان عبدالله بن يوخه.

وشملت المقترحات منح اللجنة التنفيذية للاتحاد سلطة تشكيل لجان مؤقتة إذا اقتضى الأمر، والعمل على تمكين الشباب ودمجهم في لجنة دائمة، والاهتمام بالقضايا الاجتماعية، ومنها قضايا المرأة والطفل وكبار المواطنين.

وقال أحمد يوسف النعيمي، إنه تم خلال الاجتماع الأخذ بالمقترحات الإماراتية المتوافقة مع ما تم التوافق عليه من تعديلات على ميثاق الاتحاد البرلماني العربي، وإنه تمت الموافقة عليها وإقرارها، ومن ثم رفعها للجنة التنفيذية للاتحاد. لافتاً إلى أنه تم إقرار مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي نص على أنه «يجوز للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي القيام بتشكيل لجان مؤقتة في حال اقتضت الضرورة ذلك»، وكذلك الموافقة على مقترح الشعبة بأن تكون «لجنة فلسطين» لجنة دائمة بالاتحاد البرلماني العربي.

وأكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية والمركزية للعرب والمسلمين، وأهمية وجود حل سلمي منصف وعادل لها.