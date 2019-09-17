مقتل أتراك في استهداف غرف عمليات بـ«معيتيقة»

حسن الورفلي (بنغازي- القاهرة)

أكد اللواء فوزي المنصوري، آمر محور عين زارة في طرابلس أن قوات الجيش الليبي تحقق تقدماً ممتازاً في كافة محاور القتال بطرابلس.

ونفى اللواء المنصوري في تصريحات لـ«الاتحاد» تراجع قوات اللواء التاسع مشاة التابع للجيش الليبي من أي مواقع يسيطر عليها، لافتاً إلى أن اللواء العسكري ثابت في مواقعه ولم يتراجع. وتروج وسائل إعلام ليبية تابعة لحكومة الوفاق لانسحاب قوات اللواء التاسع مشاة من محاور القتال، بعد اغتيال طائرة تركية مسيرة لقادة اللواء، وأبرزهم العميد عبدالوهاب المقري قائد اللواء التاسع مشاة.

إلى ذلك، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عملية الكرامة توجيه ضربات جوية قاسمة استهدفت عدة مواقع للميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق. وأكد المركز الإعلامي أنه من بين المواقع التي استهدفها سلاح الجو إحدى غرف العمليات التركية في قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس، لحظة خروج حافلة بها عدد من الضباط الأتراك لاستبدال المجموعة المناوبة، ما أسفر عن مقتلهم. وأوضح أن أسباب نقل الرحلات من مطار معيتيقة الدولي وجود عدد من غرف العمليات وأعداد من الطائرات المسيّرة موزعة على مرافق القاعدة، وتحتاج للعمل بحرية وللخروج في أي وقت، ومن أكثر من موقع. واتهمت غرفة عمليات الكرامة تركيا بالعدوان السافر على ليبيا وليس دعم الميليشيات المسلحة فقط، مؤكدة أن النظام التركي يخرق كافة القوانين والمواثيق الدولية بعدوانه وإرهابه للشعب الليبي.

وفي سياق متصل، شنت طائرات القوات الجوية غارات مكثفة استهدفت تحركات عناصر الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق، في وسط وضواحي مدينة سرت. وقال مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» إن سلاح الجو تمكن من تدمير غرفة عمليات مشتركة لميليشيات مصراتة في مدينة سرت، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 قتيلاً من بينهم قادة للميليشيات المسلحة.

وأكد أن القوات الليبية مستمرة في استهداف مواقع الميليشيات، مشيراً إلى أن قوات الجيش مستعدة لفتح محور جديد في غرب البلاد وتحديداً بمدينة سرت.

يأتي ذلك بعد أيام من محاولة ميليشيات الوفاق الهجوم على قاعدة الجفرة جنوب البلاد، وهو الهجوم الذى تمكنت قوات الجيش الليبي من صده واستهداف مواقع في الكلية الجوية مصراتة وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة، وتدمير ثكنات تابعة لغرفة العمليات التي تسير هذه الطائرات.

من جانبه قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث العسكري باسم قوات الجيش الليبي، إن سلاح الجو استهدف القاعدة التي تستخدم في إطلاق الطائرات المسيرة داخل الكلية الجوية مصراتة، مشيرا إلى أن اشتباكات عنيفة دارت خلال 72 ساعة الماضية جنوب طرابلس. وأكد أن قوات الجيش الليبي مستنفرة وجاهزة لحين صدور أمر من القائد العام المشير خليفة حفتر بالتحرك، لافتاً إلى أن القوات تقترب رويداً رويداً من طرابلس، والمعركة ستزيد وتيرتها خلال الأيام القليلة المقبلة وتدخل مرحلة حاسمة جدا. ولفت المسماري إلى أن تركيا تقدم دعماً عسكرياً لميليشيات الوفاق بالطائرات المسيرة، وخطا بحريا وطيرانا بين أنقرة ومصراتة.

وقال إن قوات الجيش الليبي رصدت عناصر من مجلس شورى درنة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي هاربة من مدينة درنة تقاتل في صفوف قوات الوفاق ضد قوات القيادة العامة في طرابلس، متعهدا باستمرار المعارك حتى القضاء على الإرهابيين في طرابلس من أجل إنجاح أي عملية سياسية في ليبيا.