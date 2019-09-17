"الحوثيون" يستغلون مساجد صنعاء لنشر الأفكار الطائفية

صنعاء (الاتحاد) واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران استغلال منابر المساجد، من أجل نشر الأفكار الطائفية والإرهابية في المناطق اليمنية التي لا تزال تحت سيطرتها. وأفاد مصدر في وزارة الأوقاف في صنعاء، أن توجيهات صدرت من قبل قيادات حوثية بشأن إقصاء وتغيير خطباء وأئمة المساجد في العاصمة، واستبدالهم بآخرين ممن يوالون نهج الميليشيات، موضحاً أن مشرفين حوثيين قاموا بالنزول إلى عدد من المساجد، واستخدام القوة لفرض خطبائهم، الأمر الذي أثار سخط وغضب السكان ورفضهم الحضور للخطب والدروس الدينية. وأضاف أن الحوثيين يستغلون منابر المساجد من أجل الترويج لمنهجهم الطائفي المتطرف المستوحى من النهج الإيراني، موضحاً أن حملات تجنيد واسعة تنفذها الميليشيات داخل تلك المساجد، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب الذين يتم التغرير بهم، وإرسالهم للجبهات القتالية تحت أفكار مغلوطة وإرهابية خاطئة.

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