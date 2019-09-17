البرلمان العربي يدين احتجاز "الحوثيين" ممتلكات 35 نائباً

القاهرة (وكالات) أدان رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالحجز والتحفظ على أموال وممتلكات رئيس مجلس النواب اليمني و34 نائباً من أعضاء المجلس الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية.

وأكد في بيان رفضه القاطع للمحاكمات العبثية والإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي تمارسها الميليشيات بحق رئيس وأعضاء مجلس النواب الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، وخصوصاً النواب الذين حضروا جلسات المجلس في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل الماضي، مشدداً على أن ما قامت به الميليشيات يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، وخرقاً صريحاً لنظام الاتحاد البرلماني الدولي. وطالب الأمم المتحدة ممثلةً في الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص لدى اليمن بالتحرك الفوري والعاجل بإلزام ميليشيات الحوثي الإرهابية بالتوقف عن هذه الإجراءات غير القانونية بحق أعضاء منتخبين من الشعب اليمني ولهم حصانة برلمانية وعقدوا جلسة شرعية لمجلس النواب في مدينة يمنية تحت رئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي المُنتخب من الشعب، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة الكفيلة بتوفير الحماية القانونية لرئيس وأعضاء مجلس النواب.

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