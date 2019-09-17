كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين توقيع صفقة جديدة لشراء صواريخ "باتريوت" الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن المنامة وقعت اتفاقية مع واشنطن حول شراء أنظمة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي.

وجاء الإعلان عن توقيع الاتفاقية خلال لقاء ولي العهد البحريني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، اليوم الاثنين.