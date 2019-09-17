الطالبي العلمي: 13 فريقا حصل على رخصة التحول لشركة والاستثناء يتمثل في الجيش الملكي

أكد رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، على هامش أشغال الجمع العام العادي، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالصخيرات، أن وزارته منحت الترخيص لـ13 فريقا، لتحول إلى شركة رياضية.

وأضاف الطالبي العلمي، أن فريقا واحدا لن يتحول إلى شركة، وهو الجيش الملكي لكونه ينتمي إلى مؤسسة القوات المسلحة الملكية العسكرية.

وأشار وزير الشباب والرياضة، أن فريقين آخرين، ينشطان في البطولة الاحترافية بقسمها الأول، سيتم منحهما ترخيص التحول إلى شركة رياضية، في الأيام القليلة القادمة، بعد أن يكملا تصحيح وثائقهما لملائمة قوانينهما مع قانون 09/30 الخاص بالتربية البدنية والرياضة.

وأوضح الطالبي العلمي، أن وزارة الشباب والرياضة، منحت ترخيصا لـ127 جمعية رياضية من أصل 130 جمعية، بعدما تمكنت من مطابقة قوانينها مع قانون 09/30.