الهند تدين الهجوم الإرهابي على أرامكو السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الهند بشدة، الإثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية السبت الماضي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار خلال مؤتمر صحفي:"ندين بشدة الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر/أيلول 2019 واستهدف منشأتي (بقيق) و(خريص) النفطيتين في المملكة العربية السعودية، ونؤكد مجدداً رفضنا للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره".

وتوالت الإدانات الدولية والعربية للحادث الإرهابي، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة حادث استهداف المعملين بطائرات مسيرة.

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كما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وأكدت العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية السعودية، إن التحقيقات الأولية في هجوم أرامكو تشير إلى استخدام أسلحة إيرانية.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان لها، أن الهجوم يعتبر اعتداء تخريبيا غير مسبوق على منشآت إمدادات النفط للأسواق العالمية.