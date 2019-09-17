الان تتابع الهند تدين الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 57 دقيقة - 12:37 ص, 17 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 أدانت الهند بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص يوم السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار خلال مؤتمر صحفي له اليوم ” ندين بشدة الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر 2019 واستهدف منشأتي (بقيق) و(خريص) النفطية في المملكة العربية السعودية ونؤكد مجدداً رفضنا للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره”.

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