الانتخابات الرئاسية التونسية.. تقدم قيس سعيد ونبيل القروي بعد فرز 77 بالمئة من الأصوات

الموجز
تقدم كل من قيس سعيد ونبيل القروي في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس بعد فرز 77 بالمئة من الأصوات، وذلك بحسب ما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية.
وأوضحت الهيئة أن قيس سعيد يواصل تصدره للنتائج الأولية بنسبة 18.8 %، يليه نبيل القروي بنسبة 15.5 %.
وأشارت الهيئة إلى أن عبد الفتاح مورو جاء في المرتبة الثالثة بنسبة 12.9 بالمائة، يليه عبد الكريم الزبيدي بنسبة 10.3 %، ويوسف الشاهد في المرتبة الخامسة بنسبة 7.4 بالمائة.
وكشفت المؤشرات الأولية غير الرسمية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية عن فوز المرشح المستقل قيس سعيد، وأيضا المرشح المسجون ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروى، وانتقالهم إلى مرحلة الإعادة المقرر لها 13 أكتوبر المقبل.
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