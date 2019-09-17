شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ان "لا للتهاون مع العملاء"، معتبرا انه "وجود العملاء على الساحة اللبنانية دون محاسبة هو وجود صهيوني يجب التصدي له".

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كانت هذه تفاصيل خبر قبيسي:يجب التصدي للوجود العملاء على الساحة اللبنانية دون محاسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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