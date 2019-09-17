فيكتوروف:بوتين نتانياهو لم يناقشا خلال محادثات سوتشي عقد اجتماع ثلاثي جديد حول سوريا

أعلن السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، بأن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ورئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ لم يناقشا خلال محادثات سوتشي عقد اجتماع ثلاثي جديد حول ​سوريا​ على مستوى القادة الأمنيين ​روسيا​، ​أميركا​، إسرائيل".

ولفت إلى ان "هذه المسألة لم تكن موضع نقاش، لكن من الواضح أن جهة الاتصال السابقة كانت مفيدة، وموعد الاجتماع المقبل يعتمد على محتوى هذا التنسيق، وماهي الخطوات العملية التي سيضعها الخبراء".

يذكر ان اللقاء بين بوتين ونتانياهو حصل في سوتشي في 12 أيلول الجاري، بحث فيه الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وكذلك الملفات الدولية العالقة خاصة الوضع في ​الشرق الأوسط​ و​الأزمة السورية​.